Inauguration du nouveau DS Store de la marque DS Automobiles

Ce nouveau DS Store met en avant une identité propre et un parcours client spécifique de la marque. Avec à la fois une solution architecturale innovante, des espaces immersifs pour vivre une expérience digitale complète, ainsi qu’une surface commerciale dédiée à l’accueil des clients et à l’exposition physique des voitures.

Un concept innovant et convivial

DS, marque novatrice synonyme de haute couture automobile, au cœur de Casablanca et sur la prestigieuse artère de la ville, propose un showroom à la hauteur de son raffinement et son avant-gardisme. Cet espace DS offre une expérience client sans précédent grâce à son univers élégant et luxueux. Le client y est accueilli par les tons feutrés et sophistiqués de la marque qui font référence au souci du détail et à la qualité des automobiles DS. Les maîtres mots sont connectivité et high-tech. Hautement digitalisé, ce Store propose des écrans et tablettes interactives ainsi que le concept « DS Virtual Vision ». Ce dernier utilise les technologies de réalité virtuelle pour permettre au client de s’immerger au cœur des propositions de la marque et de configurer son véhicule dans les moindres détails.

Ce concept de boutique urbaine confirme l’aboutissement d’une réflexion pointue sur la distribution automobile pour appréhender l’évolution des modes de vie et de consommation. A l’ère de la société digitale et pour mieux répondre aux attentes des milléniaux, l’expérience client est aujourd’hui l’objectif central à travers la proximité, la digitalisation et le service au sein des espaces de ventes.

Une inauguration riche en événements avec le lancement de la DS GALERY

SOPRIAM innove en créant le premier concept de galerie d’art au cœur du store Al Massira Al Khadra Casablanca. DS GALERY est un espace de plus de 600 m² dédié à la culture et à la promotion des artistes marocains. Durant les prochains mois, l’agenda culturel de DS GALERY se verra enrichi de nombreux et divers événements artistiques. Ateliers d’art, expositions de peinture et de photographies seront ainsi programmés tout au long de l’année. Animée par la dynamique sociétale et culturelle qui gagne le royaume, SOPRIAM apporte ainsi sa contribution à l’émergence des talents de demain et participe au rayonnement de l’art au Maroc.

En plus de l’inauguration du DS STORE, le 17 Juin 2021, marquera également le lancement du premier événement culturel dans la DS GALERY avec une expo inédite des œuvres de Noureddine FATHY. Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Dijon, nommé professeur d’Arts Plastiques en 1989, Noureddine FATHY qui est responsable des ateliers d’Arts Plastiques à l’Université des Lettres et des Sciences Humaines Hassan II à Mohammedia a fondé le salon de l’estampe «Graphique». Outre la peinture, Noureddine FATHY pratique également la gravure, la sérigraphie et la lithographie. Il place en avant la beauté du dessin à travers lequel il délivre ses messages, laissant toujours aux amoureux de l’art la liberté de leur interprétation. Son œuvre esthétique et moderne, constitue l’évolution d’un travail bien réfléchi dans le temps et dans l’espace. Avec un style qui lui est propre, Noureddine FATHY exprime la diversité de sa pensée et de son analyse. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages d’art tels que « L’éveil du vent », « L’art moderne, concepts et modes » et « Manifeste après la mort de l’art », une formulation du beau et du sens où il donne libre cours à ses pensées pour offrir une analyse de notre univers, à travers un art intellectuel responsable.

Ce premier événement marquera l’implication et l’engagement de DS Automobiles en faveur de l’art, du talent et des créateurs. Une façon pour la marque de représenter et mettre en avant le savoir-faire des artisans d’exception qui œuvrent dans la conception de ses modèles et ainsi souligner l’innovation, l’excellence et le souci du détail qui les animent.

Ainsi, DS Automobiles Maroc s’inscrit dans une démarche innovante, lui permettant de renforcer ses liens avec les métiers de l’art et insuffler de l’âme en connectant l’artistique et la création à la marque.

Une gamme de plus en plus compète avec le lancement du nouveau DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4: la référence du raffinement automobile et de la technologie avancée

Avec des données qui font figure de référence (jusqu’à 58 km d’autonomie zéro émission WLTP, 30 grammes de CO2 par kilomètre et 1,3 litre d’essence pour 100 km WLTP pour 300 chevaux et 4 roues motrices), DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 se place au sommet du segment des C-SUV et de la production automobile française.

Fidèle à ses valeurs, DS Automobiles propose ainsi un haut de gamme raffiné et confortable avec plusieurs déclinaisons de cuir grainé ou Nappa ou de l’Alcantara, ainsi que des technologies avancées telles que la conduite autonome de niveau 2 DS CONNECTED PILOT et la suspension active DS ACTIVE SCAN SUSPENSION.

D’ores et déjà disponible, DS 7 CROSSBACK E-TENSE est en avance sur son temps pour anticiper les règlementations futures et assurer une mobilité sans limite à ses conducteurs.

L’hybridation essence / électrique rechargeable proposé par DS ouvre la voie à une technologie de nouvelle génération. Avec ses trois moteurs, un bloc essence turbocompressé et deux moteurs électriques pour une puissance combinée de 300 chevaux, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 replace l’automobile française au rang de référence en termes de technologies et de raffinement.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 propose 300 chevaux et 4 roues motrices avec jusqu’à 58 kilomètres d’autonomie 100 % électrique, 30 grammes de CO2 émis par kilomètre parcouru et une consommation moyenne de 1,3 litre d’essence pour 100 kilomètres, selon le nouveau cycle d’homologation WLTP.

Développée en France, cette technologie est mise à profit dans le plus raffiné des SUV du segment. Le moteur PureTech de 200 chevaux est accompagné par deux moteurs électriques de 110 chevaux (à l’avant) et 112 chevaux (à l’arrière). Ils sont associés à une boîte de vitesses automatique à huit rapports pour une puissance combinée de 300 chevaux et un couple de 520 Nm répartis par une transmission 4 roues motrices. Le 0 à 100 km/h est couvert en 5,9 secondes et le 1 000 mètres départ arrêté est atteint en 25,9 secondes.

Le conducteur peut choisir différents modes de conduite pour profiter pleinement du couple ou pour rouler en mode ‘zéro émission’, qui permet de parcourir jusqu’à 58 kilomètres (WLTP) en tout électrique grâce à la batterie de 13,2 kWh. Sur ce mode 100 % électrique, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 peut atteindre 135 km/h. Des modes ‘hybride’, ‘sport’ et ‘4 roues motrices’ sont également proposés.

Modèle hybride rechargeable, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 peut voir sa batterie être chargée de 0 à 100% sur une borne murale dédiée de 32A en deux heures. La batterie se charge également durant la conduite grâce à un système évolué de régénération d’énergie hérité des titres acquis par DS en Formule E.

Avec des moteurs et une batterie placés idéalement, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 offre une habitabilité strictement identique aux autres modèles de la gamme. Le style charismatique et le raffinement chers à DS sont pleinement exploités avec un choix unique de matières tel que l’Alcantara, le cuir grainé ou le cuir nappa et des signes identitaires forts comme les coutures Point Perle ou le guillochage Clous de Paris. DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 est également disponible avec une nouvelle teinte Cristal Pearl et un intérieur d’Inspiration DS RIVOLI Gris Galet.

La technologie ne se résume pas seulement aux modes de propulsion. DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 propose également DS CONNECTED PILOT, une conduite autonome de niveau 2, DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, un amortissement piloté, DS PARK PILOT, pour se garer sans un geste, ou DS SAFETY, qui regroupe tous les éléments de sécurité nécessaire à la conduite d’aujourd’hui.

DS 9 et DS 4, attendus pour le dernier trimestre 2021

DS Automobiles a également prévu le lancement de la DS 9 et de la DS 4 pour la fin d’année actuelle. Après DS 7 CROSSBACK et DS 3 CROSSBACK, ce sont deux nouveaux modèles qui viendront enrichir la gamme de la marque.

Avec DS 9, DS Automobiles étoffe une offre premium, fortement marquée par le « French Touch » tout en affirmant une ambition mondiale. Sous un trait inspiré, la grande berline exprime parfaitement le mariage entre héritage, savoir-faire d’exception et technologie de pointe.

Modèle du segment C-Premium, la DS 4 est, quant à elle, un subtil mélange entre le luxe à la française et la technologie augmentée, le tout sublimé par un design audacieux. Ce nouveau concept de DS Automobiles, est conçu pour les amoureux du style, de la pureté, de l’intuitivité, de la technologie et du plaisir de la conduite. Grâce à cela DS 4 entend répondre à un large éventail d’attentes et de besoins d’un public divers et varié.