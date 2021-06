Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden ouvre sa “Lila pâtisserie”

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Depuis son ouverture en 2016 dans le quartier trépidant de Guéliz, le Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden ne cesse de se renouveler avec pas moins de 6 lieux de vie et d’expériences, baptisés “Lila”, parmi lesquels “Lila restaurant” avec son fameux four Josper et ses formules à partager, “Lila bar” et sa “Lila radio” et le “Lila live band”, sans oublier les incontournables “Lila spa”, “Lila fitness”, “Lila concept store” et la “Lil’Art galerie” qui ont su séduire aussi bien la clientèle résidente que les habitants de Marrakech.

Aujourd’hui, pour continuer à réinventer et ravir les amoureux des desserts du Chef pâtissier Mouad Abdessadek, Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden ouvre, au rez-de-chaussée de l’hôtel, entre le “Lila store” et “Le Fleuriste”, sa “Lila pâtisserie”.

Ce nouvel écrin gourmand de l’hôtel vient honorer les grands classiques des desserts pâtissiers avec des créations “Maison”, mariant esthétique et raffinement du goût. Le Chef Mouad revisite ainsi éclairs, choux, tartes aux fruits, macarons, fruits déguisés et autres plaisirs sucrés confectionnés sur place de manière artisanale, avec des ingrédients 100 % locaux de premier choix.

En accueillant cette nouvelle adresse, le rez-de-chaussée de l’hôtel devient un espace hybride avec l’art comme fil rouge. On y découvre les pépites artisanales de créateurs au Lila store, l’art floral avec des compositions enivrantes, l’art gastronomique avec la pâtisserie, sans oublier l’art pictural grâce aux œuvres exposées à la galerie Lil’Art.