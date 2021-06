6e édition du “Digital Brunch” sous le thème Gaming, Esports & Marketing in Middle East and Africa

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette 6e édition sera tenue en ligne les 22,23 et 24 juin sous le thème “Gaming, E-sports & Marketing” en partenariat avec des médias marocains et étrangers.

A ce titre, le Digital Brunch sera marqué cette année par la présence d’experts internationaux représentant des acteurs pionniers de l’écosystème Gaming, E-sports & Marketing, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, pour discuter des enjeux de cette industrie prometteuse qui offre aux marques de réelles opportunités stratégiques à plus d’un égard. Incarnant de ce fait de potentiels leviers pour accompagner les transformations que nous connaissons aujourd’hui, tant sur le plan technologique que sur le plan du comportement du consommateur.

“The Next Click est ravi aujourd’hui de voir que le Digital Brunch peut s’ouvrir sur d’autres régions et s’exporter de manière à attirer des intervenants et experts d’envergure venant de pays pionniers dans l’industrie du gaming et de l’E-sport. Notre ambition est de continuer sur cette lancée”, selon Hassan Rouissi – TheNext. Click

Cette édition verra la participation des professionnels du secteur, et d’éminents experts marocains et internationaux tels que France Esports, ESL Gaming, World Gaming Federation, inwi et WARC.

Trois jours de débats en cinq axes

Le programme riche et diversifié de cette 6e édition se poursuivra avec 5 conférences en ligne en anglais et en français avec une interprétation live des 2 langues, autour de 5 problématiques phares du Gaming, de l’Esport & du Marketing en 2021.

Mardi 22/06

10h30 GMT+1 : WARC – Alex Brownsell – Gaming & Esports – A four-stage walkthrough

14h30 GMT+1 : inwi – Brahim Amdouy – Présentation du Case Study «inwi e-league »

Mercredi 23/06

10h30 GMT+1 : France Esports : L’esport, nouveau vecteur d’opportunités pour les marques. Quelles perspectives dans la région MEA ?

14h30 GMT+1 : World Gaming Federation : Comment les marques peuvent engager les Gamers au profit de leurs stratégies marketing ?

Jeudi 24/06

10h30 GMT+1 : ESL Gaming – Les marques dans l’esport : Etudes de cas et success stories

Chaque année, un grand nombre d’internautes deviennent des joueurs, et ce non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Le marché du Gaming connaît une croissance indéfinie et il est important que les spécialistes du marketing digital comprennent comment ils vont participer à ce secteur et comment ils vont y allouer leurs budgets.

Ce que l’industrie du Gaming signifie pour les spécialistes du marketing digital :

Une complaisance dans cette industrie permet d’interagir avec tout un monde d’utilisateurs qui, autrement, n’étaient pas dans le tableau pour les spécialistes du marketing digital. Les visites des plateformes des jeux par les appareils augmentent considérablement d’année en année, affectant complètement la façon dont le contenu est consommé.

Le contenu vidéo est le nouveau roi. Des millions de joueurs diffusent du contenu en direct et regardent les utilisateurs jouer à leurs jeux préférés. Le contenu vidéo retient l’attention et influence davantage les utilisateurs. La plupart des joueurs se contentent de regarder d’autres Gamers sur YouTube au lieu de jouer réellement. Environ 86 % des entreprises utilisent le vidéo marketing comme outil pour atteindre leurs prospects en 2021, avec une légère augmentation par rapport à 85 % en 2020. (Hubspot). La plupart des joueurs se contentent de regarder d’autres Gamers sur YouTube au lieu de jouer réellement. Mais ils ne se limitent pas à regarder les utilisateurs ordinaires ; mais des influenceurs pros dans des jeux bien définis afin de pouvoir entrer en contact avec eux et apprendre.

L’époque où les joueurs n’étaient que des adolescents jouant à des jeux vidéo dans leur sous-sol est révolue. Aujourd’hui, la plupart des Gamers sont des femmes. C’est une excellente nouvelle pour les spécialistes du marketing qui veulent élargir leur cible dans cette industrie. Ce grand changement est dû à un grand nombre de contenus de jeux vidéo sur YouTube qui ont attiré l’attention des femmes aussi. Des Youtubeuses comme SSSniperWolf, qui a environ 2 milliards d’adeptes sur YouTube, a commencé par des légendes et a attiré beaucoup d’attention. Elle compte actuellement environ 27,1 millions d’abonnés, ce qui fait d’elle la joueuse la plus populaire sur YouTube. Alors que les hommes sont plus portés sur les jeux de combat et les courses de voitures, les créatrices ont un lien profond et diversifié avec leur public.

Le cloud gaming est devenu récemment populaire. Amazon a pris le contrôle de Twitch en 2014, ce qui a été un coup marketing intelligent et a fait réfléchir les joueurs sur la façon dont cela va changer l’expérience de jeu. Depuis, le Cloud Marketing s’est développé, offrant des opportunités aux spécialistes du marketing digital à un autre niveau. Microsoft a également rejoint la bataille avec le projet 18 qui doit être lancé sur Google Play Stream qui est sorti en 2018.

Pour le Gamer, le live streaming est une importante expérience et la croissance des services Cloud va initier de nombreux partenariats entre les industries et les marketeurs. On dit aux spécialistes du marketing de se cantonner à leur niche, mais l’industrie du jeu ouvre des portes à tout le monde. En créant une identité de marque utile et des relations inclusives, les entreprises peuvent obtenir un soutien solide des consommateurs. Si les spécialistes du marketing peuvent s’associer à des influenceurs et à des maîtres du secteur, cela pourrait créer une énorme stratégie de marketing et contribuer à offrir une excellente expérience aux joueurs.

Rendez-vous donc du 22 au 24 juin pour en savoir plus sur le Gaming, l’Esport & leur impact sur les stratégies marketing des annonceurs.

Inscription sur : https://digitalbrunch.ma/