“Barceló Anfa Casablanca” et “Barceló Palmeraie Marrakech” certifiés Traveller’s Choice 2021 by TripAdvisor

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette distinction est l’une des plus prestigieuses dans le monde de l’hôtellerie. Elle récompense depuis plus d’une décennie les établissements ayant reçu toute l’année d’excellentes notes des voyageurs et des clients sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

De plus, des millions de voyageurs de TripAdvisor placent l’hôtel Barceló Anfa Casablanca dans le top 10% des meilleurs hôtels à l’échelle mondiale. Un plébiscite qui honore également la métropole Casablanca.

Pour le Barceló Anfa Casablanca et le Barceló Palmeraie de Marrakech, l’obtention de ce label prestigieux “Traveller’s Choice 2021” est le résultat du professionnalisme des équipes qui œuvrent chaque jour pour faire du séjour de leurs clients un instant magique et inoubliable.

“Ce sacre est pour nous une grande fierté. C’est la récompense pour la qualité d’accueil et de service que nos clients trouvent dans nos hôtels, et cela malgré la conjoncture de crise sanitaire que nous vivons”, déclare Enrique Acrich Ecker, directeur régional Maroc de Barceló Hotel Group. Et de continuer : “Nous dédions ces distinctions à l’ensemble de nos équipes qui font preuve d’un esprit de service, de flexibilité, de leadership, et de travail d’équipe, qui sont des valeurs légendaires de l’enseigne Barceló.”

Pour les responsables de TripAdvisor, cette distinction vient couronner l’engagement pris par les hôtels du groupe Barceló de prendre en considération les commentaires des clients pour aider les voyageurs à mieux faire leur choix de séjour et à explorer les établissements les mieux notés en toute confiance !