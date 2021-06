Tihya et les contes de la veillée de Nadia Chafik

Pendant les longues soirées d’hiver, dans un douar enneigé du Jbel Bouiblane, dit “les papillons aux ailes déployées”, Nanna Tuda raconte à ses petits-enfants l’histoire qu’elle-même tient de sa grand-mère Nanna Islan, qui la tenait de la sienne Nanna Tadmut, qui la tenait…

Mémoires vivantes

“Ma main au feu, elle va encore nous sortir son conte d’avant l’Histoire”, grommelle Tafukt. Mais tout le monde fait taire l’importune : “Du Moyen Âge ou d’avant l’Histoire, ça reste une fête, un plaisir ! Le parcours des ancêtres de tes ancêtres !” Et sur l’incontournable Yllamagllanalliylla, s’ouvre l’histoire de Tihya, la guerrière des Awras. Tihya, si belle qu’on la disait “née de la lune ou du soleil”. Libre, indépendante et courageuse, elle dirigea son clan et tint tête aux envahisseurs venus d’Orient.

