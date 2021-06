[Le Scan] Gazoduc Nigeria-Maroc : quels impacts ?

Le gouvernement fédéral nigérian s’apprête à construire le gazoduc reliant le Nigeria et le Maroc, a annoncé Yusuf Usman, directeur général de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), dans une interview au quotidien Nigerian News Direct.

Que sait-on aujourd’hui de ce projet annoncé en 2016 ? Quelles opportunités ? Quels impacts ?

Pour Le Scan, le podcast d’actualité de TelQuel, Landry Benoit reçoit Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center for the New South et directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste des problématiques énergétiques, ainsi que Yves Jegourel, Senior Fellow au Policy Center for the New South et professeur associé en finance à l’Université de Bordeaux (France).