Cohue, retards et embrassades : au coeur des scènes de retrouvailles avec les MRE à l'aéroport de Casablanca

Les temps de pandémie ont été particulièrement durs pour tous. Les Marocains résidents à l’étranger ont subi, eux, une double peine : devoir s’adapter aux différentes restrictions sanitaires de leur pays d’accueil, entre les multiples annonces de confinement, de déconfinement, de prolongation ou de raccourcissement du couvre-feu, et vivre dans l’attente que leur pays d’origine, le Maroc, leur ouvre à nouveau son ciel et ses bras. Ces dernières semaines, ils étaient d’ailleurs plus attentifs à l’actualité provenant du Maroc que celle de leur pays de résidence : « À l’approche du 10ème jour de chaque mois, je ne quittais plus mon téléphone pour suivre ce qui ressortirait de la réunion du conseil du gouvernement. Chaque mois, je croisais les doigts pour une réouverture des frontières » nous déclare Sara, une jeune Marocaine installée à Paris.