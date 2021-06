SIMBI: lancement de la nouvelle application de livraison à domicile 100% Marocaine

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Une offre compléte, pour tous les budgets !

Pour satisfaire tous les appétits, Simbi comporte toutes les enseignes de restauration connues et appréciées par le grand public. Mieux encore, la nouvelle application a choisi de mettre en avant les petits restaurateurs afin de proposer des offres adaptées à tous les budgets. Il s’agit, également, d’un engagement personnel du fondateur de Simbi en faveur des petits restaurateurs. “La réussite de Simbi est étroitement liée à celle des restaurateurs. Ainsi, en donnant de la visibilité à des restaurateurs peu présents sur le digital, Simbi aura vraiment sû satisfaire tous les goûts mais aussi se positionner comme un moteur de croissance pour les restaurateurs absents jusqu’ici du paysage digital”, explique Reda Graoui.

Un service sûr, agréable et rapide !

Pour garantir une expérience sûre et agréable à nos clients, Simbi a recruté et formé ses équipes terrains avant de les déployer. Ces formations ont porté sur les meilleures pratiques pour garantir leur propre sécurité et celles des clients, ainsi que sur l’hospitalité et le savoir-être pour assurer des interractions agréables. Des équipes de supervision et de suivi, tout aussi bonnement formées, veillent, quant à elles, sur la rapidité de la livraison. Contrairement aux pratiques courantes chez la concurrence, tous ces collaborateurs travaillent directement avec Simbi, sans passer par des prestataires de services. Cela permet à l’application de garantir et de suivre de première main la qualité de ses services et la satisfaction de ses clients.

Les ambitions de Simbi

“Simbi a vocation d’être une application hybride qui propose aussi bien la livraison rapide de repas mais aussi une marketplace globale”, indique le fondateur de Simbi, Reda Graoui. La nouvelle application prépare des partenariats avec les plus enseignes les plus connues. Aussi, l’application arrivera, bientôt, dans toutes les plus grandes villes du Royaume avec toujours le même but: satisfaire tous les goûts, peu importe le budget !