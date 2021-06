Maroc-Espagne : quand le Parlement européen critique, l'Exécutif temporise

C’est un très mauvais texte… C’est la première fois que des termes aussi forts sont utilisés contre le Maroc, qui est pourtant un partenaire d’exception de l’Union européenne”. Au bout du fil, ce connaisseur des institutions et arcanes européens semble décontenancé par le contenu de la résolution P9-TA (2021) 0289 approuvé par le parlement européen ce jeudi 10 juin par 397 voix pour, 85 voix contre et 196 abstentions. Derrière un nom de code barbare, une résolution parlementaire relative à la “violation de la Convention de l’ONU pour les droits de l’homme et l’utilisation de mineurs par les autorités marocaines”, qui vise la vague migratoire qui s’est abattue sur Sebta le 17 mai. Adopté à la majorité par le parlement européen à Strasbourg, le texte a transformé la crise entre…

