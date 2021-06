[Le Scan] Maroc - Espagne/Algérie : nous contre eux ?

Nous contre eux ?”, c’est le dossier TelQuel du numéro 954. À la une : le drapeau marocain en opposition aux drapeaux espagnol et algérien. Ses auteurs, Yassine Majdi et Mehdi Mahmoud, s’interrogent sur la conflictualité entre Rabat et Madrid, avec Alger en toile de fond. Le Maroc cherche-t-il vraiment la confrontation ? Qu’a-t-il à y perdre et à y gagner ?

À ce jour, les écrits de l’intellectuel marocain Abdallah Laroui de 1975 sur l’axe Madrid-Alger sont toujours d’actualité. Pourquoi ? L’offensive diplomatique marocaine est-elle un succès ou un échec ?

Pour Le Scan, le podcast d’actualité de TelQuel, Landry Benoit reçoit Yassine Majdi, rédacteur en chef du magazine.