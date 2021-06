Vols commerciaux d’Israël vers le Maroc à partir de juillet

Le premier vol aura lieu le 19 juillet de Tel-Aviv vers Marrakech”, a affirmé une porte-parole de la compagnie, précisant qu’il y aurait cinq liaisons par semaine. “Nous estimons que la demande sera importante et que des centaines de milliers d’Israéliens voudront profiter de ces vols directs vers le Maroc”, a affirmé Gil Stav, le directeur adjoint des ventes d’Israir, dans un communiqué.

Le Maroc a été le quatrième pays arabe à annoncer en 2020 la normalisation de ses relations avec Israël, après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, sous l’impulsion de l’administration de l’ancien président américain Donald Trump.

Un premier vol commercial direct avait été opéré en décembre 2020 entre Tel-Aviv et Rabat et des accords bilatéraux avaient été signés dans la foulée, centrés sur la gestion de l’eau, les connexions des systèmes financiers, l’exemption de visa pour les diplomates et les liaisons aériennes directes.

Le billet aller-retour pour Marrakech coûtera 580 dollars (environ 5100 dirhams), selon la compagnie Israir, deuxième transporteur israélien.

Le royaume abrite la plus importante communauté juive d’Afrique du Nord, avec quelque 3000 personnes, et environ 700.000 juifs d’origine marocaine vivent en Israël.

Les accords de normalisation avec Israël, dénoncés comme une “trahison” par les Palestiniens, ont brisé le consensus arabe selon lequel aucune entente n’est possible avec l’État hébreu sans résolution du conflit israélo-palestinien.