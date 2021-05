Yasmina Tadlaoui, des bancs du lycée Lyautey à la commande d’un escadron de gendarmerie dans les Landes

Yasmina Tadlaoui, 37 ans, dirige une centaine de gendarmes. Elle se souvient de sa première mission en tant que jeune officier : “J’avais 27 ans et seulement deux années d’ancienneté dans le métier, je travaillais sur un dossier de trafic de stupéfiants. À la tête d’un groupe d’observation et de surveillance, je me suis retrouvée en filature derrière un convoi pour participer à la saisie d’une tonne de cannabis!” Un moment mémorable que la jeune femme raconte avec beaucoup d’émotion.

