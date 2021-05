Revisiter les souvenirs, avec les boulettes de volaille à la coriandre moulue et une chorba de Meryem Cherkaoui

Cette semaine, petits plats dans les grands. La cheffe consultante Meryem Cherkaoui, nous dévoile son entrée phare : les boulettes de volaille à la coriandre moulue, accompagnées d’une chorba aux aromates et aux légumes verts tranchés à l’huile de coriandre. Sur des notes printanières, inspirées de ce condiment vert et “subtil”, la cuisinière hors pair libère ses souvenirs les plus enfouis.

Par Diaspora Par Telquel