Israël-Palestine : Antony Blinken compte “travailler” avec le Maroc pour “mettre fin au conflit”

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé s’être entretenu avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, de “l’importance de rétablir le calme” au Proche-Orient afin d’éviter de “nouvelles pertes de vies humaines”.

Dans une publication sur son compte Twitter ce mardi 18 mai, le chef de la diplomatie américaine a réaffirmé le rôle de “partenaire stratégique” du royaume, avec lequel les États-Unis comptent travailler “pour mettre fin à ce conflit”.

I spoke with Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita about the importance of restoring calm in Israel and the West Bank and Gaza to prevent further loss of life. Morocco is a strategic partner, and we will work together to end this conflict.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 18, 2021