Une partie de la fusée chinoise s’est désintégrée au-dessus de l’océan Indien

Selon le suivi et l’analyse, à 10 h 24 (2 h 24 GMT) le 9 mai 2021, le premier étage de la fusée porteuse Longue Marche-5B est entré dans l’atmosphère”, a déclaré le Bureau chinois d’ingénierie spatiale habitée dans un communiqué, fournissant les coordonnées d’un point se situant près des Maldives. La majeure partie de ce segment s’est désintégrée et a été détruite en entrant dans l’atmosphère, a-t-il ajouté.

L’armée américaine a de son côté déclaré que la fusée était “entrée au-dessus de la péninsule arabique à environ 2 h 15 GMT dimanche”. “On ignore si les débris ont touché la terre ou l’eau”, a-t-elle ajouté.

Le réseau de surveillance Space-Track, qui a utilisé des données militaires des États-Unis, a précisé que l’endroit où les systèmes américains ont enregistré la présence de l’engin pour la dernière fois se trouvait au-dessus de l’Arabie saoudite. “Les opérateurs confirment que la fusée est en réalité entrée dans l’océan indien au nord des Maldives”, a-t-il tweeté.

Yes, we know that the TIP coords (lat 22.2, long 50.0) plot in Saudi Arabia. That was the last place that the @18SPCS computer system recorded it. Operators confirm that the rocket actually went into the Indian Ocean north of the Maldives. We just report the data, folks!

— Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 9, 2021