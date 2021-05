Soupçons de liens Alsa-PJD : le PAM veut une enquête parlementaire

Le dossier de la gestion déléguée du transport urbain est-il en train de prendre une tournure politique ? Le 13 avril dernier, le Parti authenticité et modernité (PAM) a adressé une demande au président de la commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, pour effectuer une mission exploratoire temporaire sur les dysfonctionnements du transport urbain par bus.

Impact sur les finances publiques

Cette mission concerne trois villes : Casablanca, Kénitra et Marrakech. “Le système de gestion déléguée adopté dans le domaine du transport urbain par bus dans les villes de Casablanca, Kénitra et Marrakech serait entaché, selon certains acteurs économiques, de nombreuses irrégularités. Les plus marquantes de ces irrégularités sont les critères à respecter pour remporter les appels d’offres”, peut-on lire dans…