Salaires, parité, âge, ce qu’il faut retenir de l’étude du CNP sur les journalistes

Pour mener à bien son étude, le Conseil national de la presse (CNP) se base sur les fiches remplies par les journalistes lors du renouvellement ou de la demande de carte de presse et sur une compilation de données enregistrées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Pour éviter que les données personnelles soient mal traitées, le CNP a fait appel à la Commission nationale de protection des données personnelles (CNDP) comme partenaire sur ce volet.

3150 journalistes

Que nous apprend l’étude du CNP ? D’abord, un aperçu sur les salaires des 3150 journalistes du Maroc : on y apprend que 22,4 % des journalistes touchent un salaire mensuel compris entre 6000 et 8000 dirhams, tandis que 3,6 % des journalistes perçoivent un salaire compris entre 3000 et 4000 dirhams par mois. …