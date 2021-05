Le taux de chômage au niveau national passe à 12,5%

Les effets de la pandémie sur l’économie nationale continuent de se faire sentir. Selon la dernière note d’information du Haut-commissariat au plan (HCP) relative à la situation du marché du travail au premier trimestre de 2021, le nombre de chômeurs a augmenté de 242.000 personnes par rapport au premier trimestre de 2020, passant de 1.292.000 à 1.534.000 chômeurs, soit une augmentation de 19 %.

Cette hausse est “le résultat d’une augmentation de 185.000 chômeurs en milieu urbain et de 57.000 en milieu rural”, précise le HCP.

Le taux de chômage s’est ainsi accru de deux points entre les premiers trimestres de 2020 et de 2021, passant de 10,5 % à 12,5 %. “Il a enregistré une forte hausse aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, passant respectivement de 3,9 % à 5,3 % et de 15,1 % à 17,1 %”, souligne la même source.

Les jeunes, les femmes et les diplômés particulièrement touchés

Les jeunes âgés de de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés par cette hausse. Le taux de chômage a augmenté de 5,7 points pour cette catégorie, passant de 26,8 % à 32,5 %.

Les femmes ont quant à elle connu une augmentation de 3,2 points du taux de chômage, passé de 14,3 % à 17,5 % en un an.

Enfin, le taux de chômage des diplômés a, de son côté, enregistré une hausse de deux points, passant de 17,8 % à 19,8 %.

Concentration des chômeurs dans les régions de Casablanca, Rabat et Fès

Autre donnée saillante de la note du HCP : presque trois quarts des chômeurs (73 %) sont concentrés dans cinq régions : Casablanca-Settat arrive en tête avec 27,5 % de chômeurs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,1 %), Fès-Meknès (12,5 %), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,7 %) et l’Oriental (9,6 %).

Les taux de chômage les plus élevés sont quant à eux observés dans les régions du Sud (19,6 %) et de l’Oriental (18,7 %). Avec moins d’acuité, deux autres régions dépassent la moyenne nationale (12,5 %), à savoir Casablanca-Settat (15,3 %) et Fès-Meknès (13,6 %).

En revanche, les régions de Draâ-Tafilalet, Marrakech-Safi, et Béni Mellal-Khénifra enregistrent les taux les plus bas avec respectivement 7,8 %, 7,9 % et 8,8 %.