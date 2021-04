L’Union européenne lance une action en justice contre AstraZeneca à cause des retards de livraison

Les termes du contrat n’ont pas été respectés et l’entreprise n’a pas été en position de mettre en œuvre une stratégie fiable afin d’assurer des livraisons en temps et en heure”, a souligné un porte-parole de l’exécutif européen. Il a par ailleurs précisé que cette action en justice avait été lancée vendredi au nom de l’Union européenne (UE) et de ses vingt-sept États membres “unanimement en accord” avec cette décision.

AstraZeneca n’a livré au premier trimestre 2021 que 30 millions de doses à l’UE sur les 120 millions promises contractuellement

La Commission européenne avait envoyé le mois dernier un courrier à l’entreprise pharmaceutique en vue d’engager avec elle un processus de résolution de conflit. AstraZeneca y a répondu et des contacts ont eu lieu entre les responsables des deux parties, mais ces négociations n’ont pas permis de dégager une solution permettant à l’UE d’avoir “dans les temps un nombre suffisant de doses”. AstraZeneca n’a livré au premier trimestre 2021 que 30 millions de doses à l’UE sur les 120 millions promises contractuellement.

Au deuxième trimestre, le laboratoire suédo-britannique ne compte en livrer que 70 millions sur les 180 millions initialement prévues. Selon l’exécutif européen, ces chiffres attestent que le laboratoire n’a pas respecté les obligations du contrat signé avec l’UE.

(MAP)