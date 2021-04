Les humoristes Brahim Bouhlel et Zbarbooking condamnés à un an de prison dont huit mois ferme

Les « humoristes » Brahim Bouhlel et Zbarbooking ont été condamnés à un an de prison dont huit mois ferme. C’est ce qu’a annoncé le président du Club des avocats du Maroc (CAM), Mourad Elajouti à travers un tweet publié dans la soirée du 21 avril.

Pour rappel, le CAM avait décidé de porter plainte devant le procureur du roi pour diffamation, injures publiques et discrimination suite à la diffusion d’une vidéo montrant les deux humoristes.

Les deux prévenus dans l’affaire de Marrakech ont été condamnés à 1an de prison dont 8 mois ferme. — Mourad Elajouti (@Elajouti) April 21, 2021

Dans cette séquence tournée à Marrakech, les acteurs franco-algériens Brahim Bouhlel et Hedi Bouchenafa, accompagnés du snapchatteur franco-marocain Zbarbooking, mettent en scène des enfants marocains, les qualifiant en voix off de “bande de fils de p…”.

Les trois “humoristes” en tournage à la ville ocre prononcent également des propos dégradants et sexistes envers les femmes marocaines : “Ce que j’aime bien, ici, c’est toutes les p… que je paie 100 dirhams”, fanfaronne Brahim Bouhlel.

Alors que Hedi Bouchenafa a quitté le territoire marocain avant la convocation, le parquet général de Marrakech a donné ses instructions à la police judiciaire pour placer Brahim Bouhlel et Zbarbooking en garde à vue et les entendre pour “diffamation et publication de photos de mineurs sans le consentement des parents”, le 5 avril.