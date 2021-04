Placés en garde à vue, que risquent les “humoristes” auteurs de la vidéo humiliante et sexiste tournée à Marrakech ?

Ils étaient venus profiter du soleil, et pourraient bien finir leur séjour à l’ombre. Dimanche 4 avril au soir, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par deux ressortissants franco-algériens et un franco-marocain a provoqué un tonnerre d’indignation sur la Toile, avant que les autorités ne s’emparent de l’affaire. Dans cette séquence tournée à Marrakech, les acteurs franco-algériens Brahim Bouhlel et Hedi Bouchenafa, accompagnés du snapchatteur franco-marocain Zbarbooking, mettent en scène des enfants marocains, les qualifiant en voix off de “bande de fils de p…”. Les trois “humoristes” en tournage à la ville ocre prononcent également des propos dégradants et sexistes envers les femmes marocaines : “Ce que j’aime bien, ici, c’est toutes les p… que je paie 100 dirhams”, fanfaronne Brahim Bouhlel.

