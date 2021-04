Restrictions sanitaires et ramadan : les associations caritatives s’adaptent tant bien que mal

Le mois de ramadan est souvent l’occasion de se mener des actions bénévoles. Le cœur sur la main, des centaines de personnes se retrouvent chaque jour de ce mois sacré dans les enceintes des associations caritatives. Le but : préparer le ftour aux personnes les plus démunies qui pourront manger à leur faim quand l’heure de rompre le jeûne sera arrivée. Mais cette année, la situation se complique. Avec l’instauration, jusqu’à nouvel ordre, d’un couvre-feu nocturne, les habitudes des associations sont chamboulées. Il n’est plus question de rassembler autant de monde qu’avant, situation sanitaire oblige. Et le ftour n’est plus préparé et distribué de la même manière, le couvre-feu démarrant à 20 heures. Tout un changement s’opère et n’est pas négligeable. L’occasion de demander à différents membres associatifs de nous parler de leur nouvelle façon d’appréhender le bénévolat en ces temps difficiles.

Bénévoles en temps de pandémie

Pour Amina L’Malih, présidente…