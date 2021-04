La Chine livrera-t-elle 10 millions de doses de vaccin au Maroc entre avril et mai ?

Lors d’un entretien tenu ce mercredi 7 avril en visioconférence entre Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, et Li Zhanshu, président de l’Assemblée nationale populaire de Chine, les deux représentants ont abordé un certain nombre de sujets d’intérêt commun, dont le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Selon un communiqué publié sur le site de la Chambre des représentants, M. Zhanshu a indiqué que son pays avait précédemment fourni au Maroc “un nombre important de vaccins contre le virus Covid-19”, et qu’il veillerait à approvisionner le royaume à hauteur “d’environ 10 millions de doses de vaccins pendant les mois d’avril et de mai de cette année.” Néanmoins, cette annonce n’a toujours pas été confirmée par le ministère de la Santé….