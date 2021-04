Mustapha Brakez : sur les risques de pollution du Bouregreg, “on savait tout depuis 2014”

Mustapha Brakez est expert en gestion des déchets urbains depuis une vingtaine d’années et directeur de SEGU, cabinet de conseil auprès de collectivités territoriales au Maroc et dans plusieurs pays africains. Pour TelQuel, il revient sur la situation de la vallée du Bouregreg, prise en otage entre désastre environnemental et procrastination des autorités locales.

Par Jassim Ahdani