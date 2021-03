Mansour Abbas, l’islamiste qui peut faire basculer les élections israéliennes

Le vote arabe compte de plus en plus en Israël. En témoignent les récentes affiches électorales accrochées sur les routes et autoroutes présentant Benjamin “Bibi” Netanyahu comme “Abou Yaïr”, “le père de Yaïr” (du nom de son fils aîné), un surnom que lui donneraient les citoyens arabes israéliens. Avec 1,8 million de citoyens, la communauté arabe israélienne représente près d’un cinquième de la population israélienne. Et une cible électorale de choix sur laquelle Bibi souhaite capitaliser après avoir emporté 87,2 % du vote arabe lors des élections législatives tenues en 2020. Mais au vu des premières projections des élections législatives israéliennes tenues le 24 mars, Netanyahu devra certainement s’appuyer sur un membre particulier de cette communauté : Mansour Abbas et son parti de la liste arabe unie, également connu sous le nom de Ra’am.