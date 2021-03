Roses et Cendre, miroir épistolaire de Mohamed Choukri et Mohamed Berrada

Ce livre fait partie de l’histoire de la littérature marocaine”, nous dit d’emblée Abdelrhaffar Souiriji, fondateur des éditions Les Infréquentables, à propos de la version originale des correspondances de Mohamed Choukri et Mohamed Berrada, Ward wa Ramad, publiée en 2000. “De nombreux écrivains arabes ont écrit d’importants articles et critiques à leur sujet”, poursuit-il. Depuis quelques semaines, la maison d’édition a publié Roses et Cendre, traduction en français de ces correspondances, réalisée par l’écrivain et poète Mohamed Hmoudane. Au-delà des échanges épistolaires entre les deux monuments de la littérature marocaine, l’ouvrage regroupe également un ensemble d’archives photographiques, où l’on peut apercevoir Choukri et Berrada, mais aussi Jean Genet, Mahmoud Darwish, Paul Bowles… Des noms qui ont, au fil des années, alimenté et enrichi le travail des deux écrivains. On y trouve aussi la retranscription de cartes postales échangées entre Choukri et Berrada : une dizaine…