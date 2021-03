Comment le Maroc est devenu le troisième plus gros importateur d’armes en Afrique

Le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) a publié, lundi 15 mars, son rapport annuel sur le transfert d’armes dans le monde. Le Maroc y est classé 29e importateur, juste derrière des pays comme la Jordanie (28e) et le Kazakhstan (27e). Le royaume a ainsi contribué, sur la période 2016-2020, à 0,9 % des importations mondiales d’armes, contre 2,1 % entre 2011 et 2015. Cette part a donc diminué de 60 % entre les deux périodes ciblées par le centre de recherche suédois. Au niveau africain, le Maroc arrive à la troisième place en tant que plus gros importateur d’armes, derrière l’Égypte et l’Algérie.

Partenaires particuliers

Si le Maroc a longtemps eu la France comme principal partenaire militaire, aujourd’hui, les États-Unis arrivent en tête des transferts d’armes avec le royaume. Selon le…