Reportage: à Chefchaouen, les cultivateurs de cannabis entre espoir et crainte

Au départ, face à leurs smartphones, les agriculteurs de la province de Chefchaouen ont cru à un énième débat futile. Une imminente légalisation du cannabis? Un classique, à l’approche de toute élection. Les réseaux sociaux font remonter les sujets les plus disputés dans la rue, aussi superflus soient-ils. Sauf que cette fois-ci, les initiés l’assurent aux autres, il s’agit d’un projet de loi discuté par le gouvernement. Et les plus avertis savent que c’est le ministère de l’Intérieur qui a déposé le texte. “Ah! Eddakhiliya (l’Intérieur) ne rigole pas”, commente Habib, un ancien travailleur du kif, rencontré dans un café de Chefchaouen.

L’arrière-pays de “Chaouen”, comme l’appellent les locaux, a cette réputation de fief historique de la culture cannabique, tout comme le cercle de Ketama, limitrophe du côté est. Dans toute la province, la plante y est cultivée de père…