Hamza El Hajoui, le professionnalisme FUS

U n économiste au service du foot

A la question “quel est le club professionnel le mieux structuré du Maroc?”, tous les fans du ballon rond laissent de côté leur appartenance pour répondre: “Le FUS de Rabat”. Un statut symbolique de champion acquis durant les sept dernières années, et dont les résultats se reflètent sur les terrains au Maroc et ailleurs. Ce tour de force est dû à Hamza El Hajoui. À 49 ans, l’homme est président de la section football du FUS de Rabat, secrétaire général de son comité directeur, premier vice-président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), mais aussi directeur du pôle ressources humaines et support chez CDG Développement. Avant d’atteindre ces sommets, il a dû gravir plusieurs échelons: “J’ai effectué mon parcours universitaire en France avec un troisième cycle en économie à l’Université de…