Héritage Immobilier dévoile La Citadelle, un projet urbain d’envergure au cœur de Gauthier à Casablanca

Sur une superficie totale construite de 18.559 m2, le projet accueillera un complexe immobilier de haut standing offrant des studios, des appartements, des bureaux et des commerces. Un hôtel d’affaires de 133 chambres est également prévu sous une enseigne hôtelière de renom.

“L’emplacement stratégique de La Citadelle sur le boulevard Brahim Roudani, en plein centre-ville, lui fait bénéficier de la mixité culturelle propre au quartier Gauthier de Casablanca. Un quartier vivant animé d’un esprit village atypique au cœur de la capitale économique. Nous sommes fiers de contribuer à sa dynamique en développant un projet qui s’inscrit en parfaite harmonie avec ce centre emblématique de Casablanca”, a déclaré M. Hamza Laghrari, directeur général de Héritage Immobilier.

La composante résidentielle s’étend sur une surface construite de 8592 m2 et se compose de deux immeubles avec une finition haut de gamme regroupant 90 appartements allant de 44 à 198 m2. Confortables à vivre, ils représentent aussi une opportunité d’investissement pour un rendement locatif intelligent.

L’hôtel d’affaires 4 étoiles qui s’étale sur une surface bâtie de 9967 m2 inclut un total de 133 chambres et prévoit un restaurant, une terrasse en rooftop et plusieurs salles de conférences. Un contrat de franchise avec une marque hôtelière internationale de prestige est en cours de finalisation.

La dimension commerciale et tertiaire se compose de commerces et d’espaces de bureaux conçus en parfaite harmonie avec le projet.

Réalisée par les architectes Mohamed Mechiche Alami et Jaouad Masmoudi, l’architecture de La Citadelle modernise la tradition Art déco avec des lignes contemporaines sublimées par de légères touches d’inspiration casablancaise. Le projet offre une vue sur le parc de la Ligue arabe ainsi que sur plusieurs monuments de la ville blanche.

Héritage Immobilier, promoteur du projet, compte également à son actif le Resort Cabo Huerto à Cabo Negro et le projet de villas “El Alba”, situé à Tanger. Héritage Immobilier est animé par la volonté de créer une valeur durable à travers ses réalisations. Celle-ci est rendue possible à travers le choix d’emplacements stratégiques, une qualité irréprochable de finition et de matériaux, et un service avec des prestations de haute qualité.