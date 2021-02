Dark, la série de toutes les sensations

Beaucoup d’entre nous croient que le temps est linéaire. La distinction entre le passé et le présent n’est qu’une illusion, aussi tenace soit-elle. Hier, aujourd’hui et demain ne se succèdent pas. Ils sont connectés dans un cycle sans fin. Tout est connecté”. Une voix off envoûtante qui nous prend d’emblée dès les premières minutes de la série. Cet ensorcellement s’accentue avec le plan qui l’accompagne : un mur en béton sur lequel sont attachés des femmes, des hommes, des enfants, des papiers…

Les plus futés se diront qu’il s’agit d’une énième œuvre consacrée au voyage dans le temps. Fausse piste. S’il s’agit bien de voyage à travers le temps, la grande différence (sur laquelle sont construites les trois saisons de la série), c’est qu’on évolue dans un seul espace-temps. Une seule dimension. Oublions la théorie des trous de verre qui…