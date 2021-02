L'approvisionnement en vaccins AstraZeneca pourrait prendre plus de temps que prévu

Je vous demande humblement de bien vouloir être patient », a écrit le directeur général de SII, Adar Poonawalla, dans un tweet, ajoutant que l’Institut « a été chargé de donner la priorité aux besoins énormes de l’Inde, tout en assurant les besoins du reste du monde. Nous faisons de notre mieux ».

Dear countries & governments, as you await #COVISHIELD supplies, I humbly request you to please be patient, @SerumInstIndia has been directed to prioritise the huge needs of India and along with that balance the needs of the rest of the world. We are trying our best.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) February 21, 2021