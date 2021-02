Course au vaccin : le Policy Center for the New South déplore l’échec du multilatéralisme

Ce 16 février, le think tank Policy Center for the New South a organisé un webinaire sous le thème “Course au vaccin anti-Covid-19 : à la croisée des intérêts géopolitiques et géoéconomiques”. Larbi Jaidi, senior fellow au PCSN, professeur affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique et membre de la Commission spéciale pour le modèle de développement (CSMD) et Uri Dadush, chercheur principal au même think tank, ont mis l’accent sur la course effrénée des grandes nations vers le vaccin et sur les perspectives de l’Afrique pour la sortie de crise.

Plus de compétition que de coopération

La discussion modérée par Salma Daoudi, chercheuse en relations internationales au PCSN, revient principalement sur les intérêts géopolitiques et géoéconomiques majeurs de la course vers le vaccin. Larbi Jaidi estime que nous vivons aujourd’hui une grande aventure mondiale qui est faite à la fois de compétition et de coopération, même si la première…