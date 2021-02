Le nouveau Portail d’Innovations de Volvo Cars permet aux développeurs externes de contribuer à concevoir des véhicules plus performants

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ce portail met gratuitement à disposition une grande variété de ressources et d’outils, permettant ainsi aux développeurs externes de concevoir des services innovants et des applications embarquées inédites.

Grâce à un développement plus large de logiciels et services pour ses produits, Volvo Cars entend multiplier considérablement les possibilités pour ses clients afin de personnaliser davantage leurs véhicules Volvo.

Les ressources du portail sont non seulement utiles aux développeurs, mais également aux chercheurs, aux concepteurs de maison intelligente et aux artistes férus d’informatique. En les mettant à disposition, Volvo Cars perpétue sa longue tradition de partage des connaissances et de recherche pour contribuer à rendre les routes plus sûres pour tous.

“Nos véhicules deviennent de plus en plus intelligents et connectés, et cette tendance s’accompagne d’une demande croissante d’applications et de services de la part de nos clients”, a indiqué Henrik Green, directeur de la technologie chez Volvo Cars. “En mettant ces ressources à la portée de tous, nous soutenons les développeurs au sein et en dehors de notre entreprise, et collaborons dans chaque domaine avec les meilleurs professionnels.”

Les ressources disponibles sur le Portail d’Innovations comprennent un émulateur qui recrée le système d’exploitation Android Automotive et les applications Google utilisées dans les nouveaux véhicules Volvo, offrant ainsi aux développeurs une expérience embarquée précise du système sur leur ordinateur. Cet outil aide les développeurs d’applications à concevoir, développer, tester et publier les applications directement sur Google Play dans le véhicule.

La plateforme inclura également l’API* “Extended Vehicle”, marquant ainsi le fait que Volvo Cars offre une API au public pour la première fois.

Avec le consentement des clients, l’API permet aux développeurs et tiers d’accéder aux données du tableau de bord du véhicule, comme le niveau de charge/carburant et la distance parcourue, et de les exploiter pour mettre au point et fournir de nouveaux services. D’autres données et sources de données seront mises à disposition au fil du temps.

Parmi les autres ressources figurent un ensemble de données LiDAR et un modèle de voiture 3D de série téléchargeable du Volvo XC40 Recharge tout électrique.

L’ensemble de données LiDAR est publié en collaboration avec Luminar, leader mondial de la technologie matérielle et logicielle LiDAR dans le secteur de l’automobile, et l’Université Duke. Il a été créé à l’aide des capteurs LiDAR haute performance de Luminar, qui détectent les objets autour du véhicule jusqu’à une distance de 250 mètres, en balayant l’environnement grâce à des impulsions d’éclairages laser.

Cet ensemble de données permet aux chercheurs d’améliorer les algorithmes liés à la détection LiDAR longue portée, un élément essentiel pour concevoir des véhicules autonomes qui sont sûrs à des vitesses élevées et dans des environnements complexes de circulation.

Le modèle de voiture 3D haute-fidélité est développé en partenariat avec Unity, l’entreprise à l’origine de la principale plateforme de développement et d’exploitation de contenu 3D en temps réel à l’échelle mondiale. La plateforme Unity est utilisée par des créateurs, allant des développeurs de jeux aux artistes, architectes, cinéastes et concepteurs automobiles.

Le modèle de voiture et l’environnement 3D qui l’accompagne sont conçus pour être utilisés dans les applications de visualisation, la réalité virtuelle, les expériences cinématographiques et les configurateurs de voiture. Ces ressources sont également disponibles comme outils de base sur la plateforme de développement d’Unity, où des millions d’utilisateurs ont accès à des tutoriels expliquant comment utiliser le modèle.

Le Portail d’Innovations se développera constamment en s’enrichissant au fil du temps de nouvelles ressources. Un modèle de voiture 3D pleinement opérationnel sera dévoilé au cours des mois à venir. Il sera doté de reproductions numériques des capteurs physiques du véhicule, permettant ainsi aux utilisateurs de tester les données des capteurs à des fins pédagogiques et de recherche. Les développeurs seront également en mesure d’utiliser le modèle pour concevoir des fonctionnalités et services inédits.

Outre son approche innovante et avant-gardiste, il est à rappeler que Volvo est devenu le premier constructeur traditionnel à prendre entièrement le tournant de l’électrique pour un avenir climatiquement neutre. Le constructeur suédois propose déjà des voitures qui sont toutes équipées de la motorisation hybride rechargeable. Il s’agit du Volvo XC60, mais aussi du Volvo XC90, du Volvo S90, du XC40 et de la S60. Ces modèles sont tous disponibles dans les showrooms de Scandinavian Auto Maroc.

Notes aux rédacteurs

Toutes les ressources figurant sur le Portail d’Innovations sont disponibles gratuitement à des fins non commerciales. L’usage commercial des ressources fera l’objet d’accords distincts.

L’API “Extended Vehicle” ne sera disponible qu’en Europe dans un premier temps. D’autres déploiements seront annoncés ultérieurement.

L’émulateur du système d’exploitation Android Automotive prend actuellement en charge les applications média.

Google, Google Play et Android sont des marques de Google LLC.

Luminar Technologies, Inc. (LAZR) est cotée sur le Nasdaq Stock Market.

Unity Technologies (NYSE : U) est cotée à la bourse de New York.

* API = Application Programming Interface (interface de programmation d’application)

