Ce que nous détruisons du biopatrimoine du royaume, par Michel Tarrier

Entomologiste spécialisé dans l’écosystème de l’ouest méditerranéen, Michel Tarrier étudie les papillons du Maroc depuis plus de 30 ans. Six mois par an, il s’engouffre dans les chaînes du Rif et de l’Atlas, allant au contact des biotopes. Le contexte exceptionnel de 2020 n’a pas eu raison de son habituel tour d’inventaire. Depuis l’Andalousie où il réside, le scientifique livre pour TelQuel un billet tristement inspiré par le constat d’une biodiversité en état clinique préoccupant, et alerte les autorités sur une prévisible “destruction de la mémoire vive du Maroc”.