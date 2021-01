Les réceptions de vaccins s’enchaînent à travers le Maroc, mais toujours pas de date pour la campagne

En attendant l’arrivée, demain, des vaccins du laboratoire chinois Sinopharm, ceux développés par AstraZeneca et fabriqués en Inde voyagent à travers le Maroc, après leur arrivée vendredi dernier à Casablanca.

Selon la MAP, dans la soirée du lundi 25 janvier, un premier lot de doses du vaccin anti-Covid est arrivé dans la province d’Errachidia. Cité par l’agence de presse officielle, le délégué provincial à la santé évoque une distribution de vaccins à travers 89 stations au niveau provincial, tout en signalant que la priorité sera accordée aux zones urbaines ainsi qu’aux zones ayant enregistré un grand nombre de cas de Covid-19.

Les vaccins sont également parvenus à la région de l’Oriental, où ils ont été reçus dans la soirée du lundi, annonce toujours la MAP sans toutefois donner davantage de précisions, hormis le fait que les doses reçues ont été stockées dans des chambres froides “qui sont adaptées entre 2 et 8 °C, soit la température de stabilité du vaccin anti-Covid-19 d’AstraZeneca”.

Constat similaire à Marrakech, où l’on apprend que les doses de vaccin destinées à la région Marrakech-Safi ont été stockées au niveau de la pharmacie préfectorale de la ville ocre.

Un lancement le 29 janvier ?

À Tanger, ce n’est pas l’agence officielle, mais le360.ma qui nous apprend l’arrivée du vaccin dans la région, vidéo à l’appui. Selon le site d’information, la campagne de vaccination devrait commencer vendredi 29 janvier. Une information qui va dans le sens de l’annonce faite par diverses sources contactées par TelQuel, selon lesquelles la campagne de vaccination devrait débuter cette semaine, probablement d’ici vendredi.

Au total, annoncent nos confrères, ce sont 32.700 doses destinées à la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui ont été réceptionnées dans la soirée du lundi. Un chiffre qui, au vu du protocole de vaccination annoncé, signifie que 16.350 personnes seront vaccinées, chaque vaccination nécessitant l’inoculation de deux doses.

Selon nos informations, le vaccin a également été reçu au niveau de la région de Rabat, où il est stocké dans la chambre froide de l’Hôpital d’enfants, rattaché au CHU Ibn Sina. Selon le directeur du CHU, Abdelkader Errougani, 20.500 doses y sont actuellement entreposées.

Interrogé sur le dispatching des doses à travers la région, le directeur régional de la Santé de Rabat-Salé-Kénitra, Abdelmoula Boulamizat, n’a pas souhaité donner de détails, soulignant simplement que “chaque préfecture et province a reçu une première dotation”. “Demain, nous recevrons une nouvelle quantité. Nous savons exactement ce qu’il nous faut pour atteindre les populations cibles”, assure-t-il.

1,25 million de personnes pour commencer

Pour rappel, la priorité en termes de vaccination sera donnée aux professionnels de santé de plus de 40 ans, aux autorités publiques, forces armées royales et personnel de l’éducation nationale de plus de 45 ans, et aux personnes âgées de plus de 75 ans.

Au total, ce sont 66 millions de doses que le Maroc qui ont été acquises auprès des laboratoires Sinopharm et AstraZeneca. Le 22 janvier, le royaume a reçu une première livraison de deux millions de doses du vaccin produit par le laboratoire britannico-suédois AstraZeneca et 500.000 doses de celui produit par Sinopharm sont attendues mercredi 27 janvier.

Cela signifierait donc que près de 1,25 million de personnes habitant au Maroc bénéficieront de ce qui semble être une première vague de vaccination.