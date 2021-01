Abdelghani Youmni: “Il faudra se procurer de nouvelles recettes fiscales dans les déserts fiscaux de la fraude et de l’évasion”

Dans son budget économique prévisionnel 2021, le HCP table sur une croissance de 4,6%, après une récession de 7% en 2020, une année marquée par une crise sanitaire et économique inédite et un taux de chômage alarmant. Comment relever les défis de la prochaine période ? Abdelghani Youmni, docteur en économie et management public, nous livre sa lecture de la situation économique. Décryptage.

Par Safae Hadri