Selon l’ambassadeur américain en Israël, une réélection de Trump aurait permis la normalisation des relations Arabie saoudite-Israël

Le conseiller du président sortant américain Jared Kushner a briefé Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président élu Joe Biden, concernant la politique de l’administration Trump au Moyen-Orient. Selon le pure-player américain Axios, l’ambassadeur des États-Unis en Israël David Friedman a tenu lundi 11 janvier une réunion avec la Commission des affaires étrangères au Parlement israélien pour l’informer du processus de passation et de l’avenir des relations américano-israéliennes sous la nouvelle administration, qui prendra le pouvoir le 20 janvier.

Poursuivre le processus de normalisation

Le briefing entre Jared Kushner et Jake Sullivan aurait particulièrement porté sur les accords d’Abraham, actant le rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et quatre pays arabes (le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan). Selon les sources présentes à la réunion citées par Axios, Jared Kushner souhaite que la nouvelle administration américaine poursuive ce processus en encourageant d’autres…