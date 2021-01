Maroc Telecom place ses filiales africaines sous une seule et même bannière

Le groupe Maroc Telecom vient de lancer sa nouvelle marque au sein du monde des télécoms africains, “Moov Africa”.

À travers cette marque, les filiales du groupe Maroc Telecom sont désormais réunies autour d’une identité commune, annonce l’entreprise pilotée par Abdeslam Ahizoune dans un communiqué. “Aujourd’hui, un nouveau chapitre de cette épopée commune s’ouvre à travers une nouvelle identité de marque qui rassemble les 10 filiales télécoms africaines de Maroc Telecom, forte d’un plus large territoire de présence et des effets de synergie qui contribueront au rayonnement commercial de la marque dans chaque pays”, relève le communiqué. À travers ce regroupement, Maroc Telecom souhaite se donner l’image d’“une marque continentale et un exemple de succès de la coopération Sud-Sud”, souligne le groupe.

Et de préciser que le Groupe Maroc Telecom est présent dans 11 pays sur le continent africain : Maroc, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Tchad et Togo. Il y accompagne plus de 70 millions de clients.

Le choix de la nouvelle dénomination de marque pour l’ensemble des filiales africaines trouve ses racines dans la marque “MOOV” déjà présente sur 50 % du territoire du Groupe Maroc Telecom.

(avec MAP)