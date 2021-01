Pour tous les amours

C’est un livre dur, malgré la beauté romantique de son titre. Dédié “à tou.te.s nos frères et sœurs disparu.e.s”, L’amour fait loi est une réaction à l’outing, en avril 2020, en plein confinement par l’“influenceuse” trans Sofia Taloni de membres de la communauté LGBTQI+.

“Cet appel à la haine, dans un pays qui criminalise toujours l’amour entre personnes de même sexe, provoque irrémédiablement de véritables drames : chantages, intimidations, violences physiques, mises à la porte du domicile familial, pertes d’emplois et, comble de l’infamie, suicides.” L’écrivain et éditeur Pierre Pascual se met alors à réunir les témoignages publiés sur les réseaux sociaux et les blogs puis en sollicite de nouveaux. Sous le parrainage/marrainage de Abdellah Taïa, Leïla Slimani et Sonia Terrab du Collectif 490, de jeunes artistes, militants, chercheurs, mais aussi anonymes, pour la…