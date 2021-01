Seth M. Siegel : “Israël a pris la décision cruciale de ne pas confier la gestion de l’eau aux politiques”

Le 22 décembre au Palais royal de Rabat, le Maroc a signé avec l’État hébreu un ensemble d’accords, parmi lesquels un mémorandum d’entente dans l’optique de développer une coopération dans la gestion et l’aménagement de l’eau. Pays désertique, Israël est devenu un leader mondial dans la gestion de l’eau, en déployant une stratégie globale associée à des technologies de pointe.

Entrepreneur et écrivain, l’américain Seth M. Siegel a écrit en 2015 Let There Be Water: Israel’s Solution for a Water-Starved World (Que l’eau soit : une solution israélienne à un monde en manque d’eau). Le livre a été classé…