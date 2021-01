Infinix lance le Note 8 et Note 8i pour le plus grand bonheur des Marocains 

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Aujourd’hui, Infinix lance au Maroc deux versions de la série Note, Le Note 8 et Note 8i. La première version vient avec 6G de RAM et 128G de stockage tandis que la deuxième version porte 4G de Ram et 128G de mémoire interne. Les deux versions ont plusieurs similarités et différences, découvrons les ensemble…

Le Note 8 est doté d’un grand écran de 6,95 pouces HD+ avec une double caméra frontale dont la principale de 16 MP plus une caméra portrait avec un ratio d’écran de 20,5 ; 9. Le téléphone dispose d’une caméra quad ultra HD de 64MP qui prend en charge le mode ultra-nuit et l’enregistrement vidéo stable. Le nouvel appareil dispose également d’une double caméra selfie à double perforation de 16 MP qui prend en charge la mise au point oculaire et le mode d’enregistrement AI Beauty.

Propulsé par un chipset MediaTek Helio G80 amélioré qui rend l’appareil incroyablement rapide et offre des performances fluides, connues pour les jeux de puissance avec un classement ANTUTU amélioré.

Le téléphone va sûrement démontrer des performances de jeu supérieures dans des jeux plus lourds comme PUBG, Call of Duty et Asphalt pour n’en nommer que quelques-uns. La gestion de l’alimentation basée sur l’IA du Note 8 permet une jouabilité encore plus longue. En plus, le Note 8 propose des fonctionnalités étonnantes dont le Thunder Back qui permet de partager l’écran entre deux applications et le mode d’utilisation à une seule main qui permet de réduire la taille de l’écran et d’utiliser le smartphone avec une seule main.

Le Note 8 dispose d’une batterie puissante de 5200 mAh avec une technologie Power Marathon unique pour améliorer les performances de la batterie. La batterie permet jusqu’à 45 heures de conversation téléphonique, 141 heures de lecture de musique, 1347 heures en veille et, le plus important, 17 heures de jeu.

Ce n’est pas fini, le Note 8 prend en charge la technologie de super charge de 18 W avec le type C et dispose d’un moteur à double charge permettant de garder une température de 8 degrés inférieure pendant la charge par rapport à la dernière génération.

Quant au Note 8i, il dispose d’un écran de 6,78 pouces O-Infinity display avec 90,74 % de rapport écran/boîtier. Il vient avec une caméra quadruple arrière de 48 MP ainsi qu’une caméra frontale de 8 MP.

Le Note 8i fonctionne sous le même processeur Helio G80 couplé avec 4G de RAM et 128G de stockage. Il supporte également la charge rapide de 10 W avec le type C.

Cette deuxième version vient en 3 coloris, dont le Noir d’Obsidienne, le bleu silencieux et le Diamant de glace.

Les deux dernières versions de la série Note seront disponibles sur le marché marocain à partir 10 décembre sur le site marchand d’Infinix ma.xpark, au concept store de la marque au Morocco Mall ainsi que chez les revendeurs agréés et cela aux prix de 1899 dirhams pour le Note 8i et 2199 dirhams pour le Note 8.