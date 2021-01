46,7 milliards de dirhams de chiffres d’affaires pour le secteur des assurances en 2019

Selon des sources au sein de la Primature contactées par TelQuel Arabi, 2019 fut une bonne année pour le secteur “qui a enregistré un chiffre d’affaires de 46,7 milliards de dirhams, en hausse de 8,4 % par rapport à l’année 2018”. Des chiffres qui classent le secteur des assurances marocain au second rang africain.

46,7 milliards de dirhams. C’est la principale donnée qui ressort du rapport présenté ce lundi 4 janvier par Hassan Boubrik, président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), à Saâd-Eddine El Othmani.

