Cannabis : pourquoi il faut s’inspirer du modèle israélien

Avec près de 50.000 hectares de culture de cannabis et un savoir-faire ancestral, le Maroc pourrait bénéficier d’un boom économique grâce à l’industrie du cannabis thérapeutique. En discussion depuis quelques années, cette proposition, qui rapporterait près de 100 milliards de dirhams par an selon l’institut d’études Prohibition Partners, a pris une tournure plus concrète lorsque le Maroc a voté, en décembre 2020, en faveur d’une résolution des Nations unies préconisant la sortie du cannabis de la liste des substances toxiques. Des tâtonnements encore insuffisants, alors que le marché mondial est en pleine expansion.

De son côté, l’État hébreu l’a compris depuis vingt ans : miser sur le cannabis à usage thérapeutique peut rapporter gros. Outre la dépénalisation de l’usage récréatif en 2019, le ministère de la Santé israélien investit dans la recherche et autorise le traitement de certaines maladies à base…