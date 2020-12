Témoignages : entreprendre malgré la crise

Lorsqu’une variable saute, le changement se profile. Si l’arrivée de cette pandémie a chamboulé les plans de vie de nombreuses personnes, elle a aussi constitué une véritable opportunité pour d’autres. Malgré les mutations sur le marché de l’emploi depuis le mois de mars, l’entrepreneuriat demeure une solution anti-crise et une occasion de développer sa carrière professionnelle. Une aventure aux multiples risques et défis, qu’il faudra incontestablement vivre avec passion. Témoignages.

Du temps pour se former

Pour Mounir Taghrghour, chef de division support à l’Agence nationale des ports, le confinement a été une opportunité unique pour développer ses soft skills et franchir enfin le cap de l’entrepreneuriat. Il a ainsi pu se former au développement informatique et au langage de programmation, afin de mettre en place une plateforme qu’il a toujours voulu développer, sans pour autant en avoir le temps. Mise en ligne en juin 2020, sa plateforme B2B, MarsYan.com, est dédiée à la confrontation…