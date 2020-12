Parution : Fouad Bellamine, Entretiens

Dans ce livre d’entretiens avec l’artiste peintre Fouad Bellamine recueillis sur une période de deux ans, Latifa Serghini amène l’artiste à s’abandonner en toute sincérité et nous livrer son histoire, ses rencontres, son parcours, ses émois, sa vérité. Son intransigeance et sa rigueur, son regard acéré et son humour accompagnent une esthétique personnelle en résonance naturelle avec une sensibilité non dénuée d’une certaine mystique. Cette rencontre singulière, vient en tous points étayer cette appréciation de l’écrivain Abdelwahab Meddeb : » Chez Bellamine, il y a une joie de peindre. L’amour de la peinture colmate les brèches de l’exil intérieur. L’acte de peindre continue de survivre à une profonde connaissance picturale. Avec ce nom propre, l’on demeure chez soi dans le continent de la peinture »

Fiche du livre Editions : Studiolo Auteur: Latifa Serghini Format :12 x 16.8 Pages : 154 Prix: 80 DH