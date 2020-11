Jacqueline Chabbi: “La démarche terroriste résulte d’une sacralisation de la figure de Mohammed”

Née dans le Finistère, en France, Jacqueline Chabbi apprend l’arabe dès quatorze ans par l’intermédiaire d’amis algériens et juifs marocains. Des années plus tard, elle passe l’agrégation d’arabe puis soutient une thèse en études arabo-islamiques. L’historienne a cherché pendant toute sa carrière, académique et littéraire, à renverser les clichés et les fausses interprétations de l’islam par une étude historique, en revenant aux sources de cette religion : la société tribale du VIIe siècle qui l’a fondée. Elle a publié cette année, avec Thomas Römer, spécialiste de l’Ancien Testament, Dieu de la Bible, Dieu du Coran, ouvrage dans lequel les deux experts joignent leurs réflexions sur les textes sacrés. Origines de l’islam, fondamentalisme, laïcité… Jacqueline Chabbi donne son expertise sur les thèmes qui secouent l’actualité.

Quelle était la société de l’islam premier ?

L’islam…