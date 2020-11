Administration Biden : quelles conséquences pour les relations Maroc–États-Unis ?

Des anciens des administrations Clinton et Obama, des fidèles de l’ancien vice-président et du parti démocrate, quelques surprises… Joe Biden a présenté mardi 24 novembre une première partie de son administration et non la moindre puisqu’il s’agit des postes clés de la présidence. Éclairage sur les conséquences diplomatiques pour les relations entre le Maroc et les États-Unis avec Mohamed Badine El Yattioui, docteur en sciences politiques, spécialiste des relations internationales et professeur à l’université de Puebla au Mexique.

TelQuel : Que pouvez-vous nous dire sur l’administration nommée par Joe Biden aujourd’hui ?

Mohamed Badine El Yattioui : Nous avons plusieurs profils différents. La nomination de Jake Sullivan, 43 ans, comme conseiller à la sécurité nationale est une vraie surprise. Il a été vice-conseiller sous Obama. Concernant Tony Blinken, il était le conseiller…