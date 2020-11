Benjamin Netanyahu s’est rendu en secret dimanche en Arabie saoudite, selon les médias israéliens

Selon la presse israélienne, Benjamin Netanyahu était accompagné de Yossi Cohen, le chef du Mossad, les services de renseignements extérieurs israéliens, pour cette visite à NEOM, ville futuriste située dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite, près d’Israël.

Contacté par l’AFP, le bureau de M. Netanyahu n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat sur ce qui pourrait être la première visite en Arabie saoudite d’un Premier ministre israélien. Aucune information n’a été publiée par les médias officiels saoudiens sur cette visite.

Sur place, Benjamin Netanyahu se serait aussi entretenu avec le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui était bien en Arabie saoudite et a écrit sur son compte Twitter avoir eu des entretiens “constructifs” avec Mohammed ben Salmane à NEOM.

Pleasure to meet with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Our security and economic partnership is strong and we’ll continue to harness it to advance efforts to counter malign Iranian influence in the Gulf, economic goals under the Vision 2030 plan, and human rights reform. pic.twitter.com/2Kt22Ne4vn

