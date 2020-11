Covid-19 : en attendant le vaccin, gare au relâchement

L’immunité collective grâce à la vaccination, ce n’est pas pour tout de suite. Alors que le Maroc a lancé les préparatifs en vue d’une campagne massive de vaccination, le virus continue de se transmettre avec virulence. Une situation qui n’a pas échappé au chef du gouvernement qui a rappelé, lors d’une réunion du conseil de gouvernement qui s’est tenue le jeudi 12 novembre, que la situation épidémiologique au Maroc est “préoccupante”, compte tenu de la hausse du nombre de cas et de décès quotidiens. Saâd-Eddine El Othmani a également prévenu que “disposer du vaccin ne doit pas prêter à la nonchalance et au relâchement mais nous devons, tous, respecter les mesures préventives prises par les autorités sanitaires et sécuritaires”.

Renforcer les…